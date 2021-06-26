Kanal İstanbul'la birlikte inşa edilecek 6 köprü ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, yapımı için bugün ilk adımı atılan Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuşan Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, inşa edilecek 6 köprüden ücret alınmayacağını açıkladı.

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Kanal İstanbul'a yönelik olarak ilk temel atma töreni gerçekleşti Sazlıdere Köprüsü'nün temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Yaklaşık 2 yılda tamamlanacak köprüyle birlikte toplamda 6 köprü inşa edilecek.

Köprülerden ücret alınmayacak

CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulunan Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, köprülerden herhangi bir ücret alınmayacağını, paralı otoyol üzerindeyse otoyol ücreti alınacağını duyurdu.

Uraloğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde: Türkiye gerçekten coğrafi olarak geçiş güzergahında bulunuyor. Birçok koridor var. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 45 kilometrelik kesimindeyiz. Kuzey Marmara Otoyolu, Sazlıbosna Köprüsü, Sazlıdere, D-100, TEM var. Mevcut güzergahları sağladığı gibi yeni ulaşımları da sağlamış olacağız.

Sazlıdere Köprüsü kendi sınıfındaki enleri içinde barındıran bir köprü. Toplam 860 metre. Bağlantı viyadükleri ile 1600 metrelik bir köprü. Toplam yükseliği kule olarak 169 metre. Tabliye ve su arasındaki yükseklik 79 metre. Dünyadaki seyir halinde olan tüm gemilerin geçişine uygun.

İstanbul'un batısındaki trafik rahatlayacak

İstanbul'un batısındayız. Kanal da batıda olacak. Kuzey Güney yönünde hareket etmiş oluyor. Köprülerin kapasitelerini ciddi şekilde artırıyoruz. Sazlıdere Köprüsü 4 gidiş 4 geliş olacak ve bazı yerlerde 12 şeride çıkıyor. İstanbul'un batısındaki bütün trafiği rahatlatmış olacak. Mahmutbey Gişeleri'ndeki trafik rahatlamış olacak.

Köprüler için ayrı bir geçiş ücreti olmayacak. Otoyolları ücreti olacak. Köprülerin hiçbirinden ayrıca ücret alınmayacak. Diğer köprülere bu yıl muhtemelen başlamayız. Hali hazırda olan köprüler. Sazlıdere Köprüsü yok. 2 yılda köprüyü tamamlamış olacağız."