Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan seçildi!

Fenerbahçe'deki tek adaylı seçimde Ali Koç, kullanılan 6682 oyun 6459 tanesini alarak yeniden başkan seçildi.

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Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul'da Ali Koç, tek aday olarak girdiği seçimde 6459 oy toplayarak bir dönem daha başkan seçildi.

6459 oyla yeniden Başkan

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Ali Koç, tek aday olarak seçime girdi. Seçimde 6682 kongre üyesinin oy kullandığı açıklandı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi, Ali Koç, tek aday olarak girdiği seçimde 6459 oyla yeniden başkan oldu.

"Başkanımız Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi"

Fenerbahçe, seçim sonucunun netleşmesinden sonra yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanımız Ali Koç, 6459 oyla yeniden başkanlığa seçildi" ifadelerine yer verdi.

Ali Koç'un listesi

Fenerbahçe'de 2. dönemini yaşayacak Ali Koç'un yönetim kurulu asil ve yedek listesi şöyle:

Asil: Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.