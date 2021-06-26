Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'un temel atma töreninde kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Yabancılara da "Türkiye'den paranızı söke söke alırsınız" demişsin. Bize sökmez Erdoğan" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'un altı köprüsünden ilkinin temel atma törenini bugün gerçekleştirdi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı, daha önce "Şirketler Kanal İstanbul ihalesine girmesin, iktidara geldiğimizde paralarını vermeyeceğiz" şeklinde açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yanıt verdi.

"Sizden söke söke bu paraları alırlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Şu hale bak ya. 'Biz geliyoruz.' E? Geldiğimizde bilesiniz ki size ödeme yapmayacağız. Sizin elinizden bu yatırımları alacağız.' Bankaları tehdit ediyorlar. Hatta hızlarını alamayıp projeye ilgi duyan ülkeleri de tehdit ediyorlar. Ya bu ne terbiyedir ya? Bu ne terbiyesizliktir ya? Devletlerde devamlılık esastır. Bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Siz nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları da öğren" dedi.

"Bize sökmez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan sonunda neden seçimden kaçtığını söylemişsin, iktidarı kaybedeceğini biliyorsun. Yabancılara da " Türkiye'den paranızı söke söke alırsınız" demişsin. Bize sökmez Erdoğan. Ben haram yemedim, gemilerim yok, suç örgütleri beni tanımaz, rehin alamaz. Ben benim, sen de sen…"