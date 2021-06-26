CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan polise tehdit

Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş düzenleyen LGBT'li bir grup PKK lehine sloganlar attı. CHP'li Tanrıkulu ise, polisleri hedef alarak, "Kolluk kuvvetini uyarıyorum, bugünler geçtikten sonra size kimse sahip çıkmaz" dedi.

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İstanbul'da LGBT savunucuları gösteri yürüyüşü düzenlemek istedi. İstanbul Valiliğinin aldığı karar nedeniyle polis, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde toplanan gruba müdahale etti.

LGBT'li grup Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yaptı. Yürüyüşe katılanların PKK sloganları attığı görüldü.

Chp'li Tanrıkulu polisleri hedef aldı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, müdahaleler sonrasında polisi hedef alan açıklamalar yaptı. İstanbul Valiliğinin koronavirüs nedeniyle aldığı toplantı ve gösteriş yasağını hiçe sayan Tanrıkulu polisleri, "Bugünler geçtikten sonra kimse size sahip çıkmaz, soruşturmalar ve davalar açılır. Bu nedenle yürüyüşlere engel olmayın ve düzen içerisinde yapılmasını sağlayın" sözleriyle tehdit etti.