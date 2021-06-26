Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları esnetildi: Kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı

HOLLANDA, Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının gevşetilmesi kapsamında ülkede uygulanan kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Dünyada birçok ülkede 'Delta' varyantı endişesi varken Hollanda'nın aldığı karar 'cesur' olarak nitelendirildi.

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Hollanda'da koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi kapsamında kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Alınan kararla evlere alınabilecek misafir ve dışarda bir araya gelme sayısında da sınır kalktı.

Sosyal mesafenin korunamadığı toplu taşıma araçları, havalimanı, uçak ve ortaokullarda ise maske takılmasına devam edilecek. Kafe, restoran ve lokantalar mesafe ve hijyen kurallarına uymak kaydıyla Covid-19 öncesi açılış ve kapanış saatlerini uygulayabilecek.

Evden çalışma zorunluluğu kaldırıldı

Evden çalışma zorunluluğu kısmen kalktı. Mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla çalışma saatlerinin yarısında ofisler kullanılabilecek.

Eğlence sektörünün normal çalışma saatlerine dönmesinin yanı sıra sosyal mesafenin korunamadığı diskotek ve gece kulüpleri negatif test sonucu sunanlara, son 6 ay içinde hastalığı geçirenlere veya aşısını yaptıranlara açık olacak.

Sinema vb. alanlara tam kapasite serbestisi

Alkol satışı yapan yerlerin kapanış saati kısıtlaması son bulurken amatör spor müsabakalarına seyirci alınacak. Sinema, tiyatro, konferans, etkinlik ve düğün salonları mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla kapasitesinin tamamını kullanabilecek.