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Giresun'da etkili sağanak sonrası dere taştı: Yollar çamurla kaplandı

Giresun'da etkili sağanak sonrası dere taştı: Yollar çamurla kaplandı

GİRESUN'un Alucra ilçesinde şiddetli sağanakla daha önce kuruyan derenin taşması sonucu, su taşkını meydana geldi, yollar çamur ve taşlarla kaplandı. Ciddi olumsuzluğun yaşanmadığı bölgede, ekipler temizleme çalışması başlattı.

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Alucra ilçesine bağlı Mesudiye ve Topçam Mahalleri'nde öğlen saatlerinde sağanak etkili oldu. Şiddetini artıran sağanak sonucu daha önce kuruyan dere, debisi yükselince taştı. Yaşanan su taşkını nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağmur sularına kapılan çöp konteynerleri de yollara sürüklendi. Bölgede güvenlik önlemi alan belediye ekipleri, çamur ve çakıl taşlarıyla kapanan yollarda temizleme çalışması başlattı.

Bölgede ilk belirlemelere göre ciddi olumsuzluk yaşanmazken, maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

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