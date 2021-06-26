Danışmanıyla aşkı ifşa olmuştu! İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock istifa etti

İNGİLTERE Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, danışmanı Gina Coladangelo ile samimi görüntülerinin basına sızması Londra'nın gündemine oturdu. 15 yıllık eşini kendisi gibi evli olan danışmanıyla aldatan Matt Hancock, görüntülerin ardından istifa etmek zorunda kaldı.

Abone ol

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un başdanışmanı Gina Coladangelo ile yaşadığı ilişkinin yankıları sürerken, ülkeyi sarsan yasak aşk skandalı ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. Matt Hancock, skandal görüntülerin ardından istifa ettiğini açıkladı.

İstifa kararını sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyuran Matt Hancock, "İngiliz Sağlık Bakanlığı görevimden istifa ettiğimi Başbakan'a bildirmek isterim. Bu ülkede herkesin yaptığı inanılmaz fedakarlıkların farkındayım. Bu kurallara bağlı kalanlar var ve benim istifa etmem gerekiyor. Buradan bu kurallara bağlı kalıp inanılmaz fedakarlıkta bulunan insanlara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Video kayıtları yayınlandı

Öte yandan, 15 yıllık eşi Martha Hancock'u, Sağlık Bakanlığı binasında danışmanıyla aldatırken kameralara yakalanan Matt Hancock'un o anlarının görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

Başkent Londra'da bulunan bakanlık binasında, 6 Mayıs'ta kaydedilen görüntülerde Hancock, danışmanı Coladangelo'u, etrafı kolaçan ettikten sonra kendisine çekerek öpüyor. Kapıyı kapatmadan önce etrafta kimse olup olmadığına bakan Hancock ve Coladangelu çiftinin, tutkulu bir biçimde birbirlerine sarıldığı da görülüyor.

Türkiye'yi 'Kırmızı' listeye almıştı İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Türkiye'ye karşı katı politikalar uygulayan bir isimdi. Hancock, aşılamada büyük başarılar yakalayan Türkiye'yi hala kırmızı listede tutarak turizmi büyük ölçüde etki yapıyordu. Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca, masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor. Bu otel konaklamasının 1750 sterlinlik (yaklaşık 21 bin 250 liralık) masrafını da yolcuların karşılaması gerekiyor.

15 yıldır Martha Hoyer Millar'la evli olan bakan Hancock'un, evli olan 3 çocuk annesi asistanıyla kameralara yakalandığı görüntünün muhbirler tarafından basına sızdırılmasıyla olay dünya çapında geniş yankı uyandırmıştı. Hancock'un eşi Martha'nın, aldatıldığını öğrendikten sonra evi terk ettiği anlar ülke basını tarafından görüntülenmişti.