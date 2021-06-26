İngiltere'nin yeni Sağlık Bakanı Müslüman Sajid Javid oldu

İNGİLTERE Sağlık Bakanı Matt Hancock’ın istifasının ardından ülkenin ilk Müslüman İçişleri Bakanı ve eski Maliye Bakanı Sajid Javid, yeni Sağlık Bakanı olarak atandı.

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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’ın istifasının ardından ülkenin ilk Müslüman İçişleri Bakanı ve eski Maliye Bakanı Sajid Javid, yeni Sağlık Bakanı olarak atandı.

Yeni İngiltere Sağlık Bakanı Javid, İngiliz siyaseti ve kabinenin yakından tanıdığı bir isim. Ülkenin ilk Müslüman İçişleri Bakanı olan Javid, bir dönem de Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. Şubat 2020’de İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabinede yaptığı değişiklikler kapsamında 4 bakanı görevden almış, İngiltere bütçesini 4 hafta içinde hazırlaması beklenen Javid’e tüm danışmanlarını kovmasını ve Başbakanlık Ofisi’nin danışmanları ile ortak bir ekip kurmasını teklif etmişti.

Teklifin ardından Bakan Javid, kendisine saygısı olan hiçbir bakanın bu şartları kabul etmeyeceğini belirtmiş, görevinden istifa etmişti.

Hancock’a istifa çağrıları yapılıyordu

Hancock'un, danışmanı Coladangelo ile samimi görüntülerinin basına sızması İngiliz medyasına bomba gibi düşmüştü. Covid-19 kısıtlamaları kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından ikiyüzlülükle suçlanan eski Sağlık Bakanı, özellikle muhalefetten gelen yoğun bir istifa baskısı altında kalmıştı.

Hancock, bugün akşam saatlerinde istifa ettiğini açıklamış, istifasını duyurduğu mektupta özel hayatının koronavirüsün önlenmesinde önemli bir kurala yönelik dikkatleri dağıtmasını istemediğini belirtmişti.

"Dindar değil"

Müslüman bir aileye mensup olan Sajid Javid, kendi ifadesiyle "Çok da dindar" biri değil. Ailesinin kendisini ve kız kardeşini "Tanrı'ya inançlı" bir şekilde yetiştirdiğini ancak kendisinin pek de İslam'ı yaşamadığını açıklamıştı.

Eşinin dindar bir Hristiyan olduğunu söyleyen Javid, İngiltere'nin inancının Hristiyanlık olduğunu kabullenmek gerektiğini söylüyor. Sajid Javid, İngiltere'de geleceği parlak siyasetçiler arasında gösteriliyor.

Javid, sadece siyasetçi olarak değil yönetim olarak da CV'si parlak bir isim. Daha öncesinde Deutche Bank'ın CEO'luğu görevini de yürütmüştü.