Türkiye'de son pazar kısıtlaması saat 22:00 itibarıyla başladı

1 Temmuz'da sona erecek Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması son kez yaşanıyor. Türkiye'de saat 22:00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının detayları haberimizde...

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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayata geçirilen uygulamaların etkisi vakaların önemli ölçüde düşmesiyle etkisini gösterirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, tüm sokağa çıkma yasakları 1 Temmuz itibarıyla sona erdiğini açıkladı. Türkiye normalleşmeye gün sayarken hafta sonu sokağa çıkma uygulaması son kez uygulanacak.

22:00'de başladı

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabıyla birlikte cumartesi günü saat 22.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanıyor. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgede kısıtlamada açık olacak yerlere ilişkin ayrıntılar yer alıyor.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı belirtildi.

Bu işyerlerinin dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro, ofisler ve benzeri işyerleri ile alışveriş merkezlerinin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.