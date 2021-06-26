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EURO 2020'de Galler'i 4-0 yenen Danimarka ilk çeyrek finalist oldu

EURO 2020'de Galler'i 4-0 yenen Danimarka ilk çeyrek finalist oldu

EURO 2020'de Türkiye'nin son sırada tamamladığı A Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Galler, son 16 turu mücadelesinde Danimarka'ya 4-0 mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

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EURO 2020'de ilk çeyrek finalist Danimarka oldu. Grupta oynadığı ilk iki maçı kaybettikten sonra üçüncü maçında kazanan ve en iyi üçüncüler arasına girerek gruptan çıkan Danimarka, son 16 turunda Galler ile eşleşti.

Danimarka'da Yussuf Poulsen'in yokluğunda ilk 11'de başlayan Kasper Dolberg golleriyle dikkat çekti.

27. dakikada attığı golle takımını öne geçiren Dolberg 48. dakikada ikinci kez sahneye çıktı. Karşılaşmanın üçüncü golü ise 88. dakikada Mehle'den geldi.

Maçın kapanış golü de Danimarka'dan geldi. Martin Braitwaite'in 90+3'te attığı gol sonucu belirledi ve Danimarka 4-0 kazandı. Galler'de oyuna sonradan giren Harry Wilson, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Danimarka'nın rakibi o maçın galibi olacak
90 dakikanın sonunda 4-0 kazanan Danimarka adını çeyrek finale yazdırdı. İlk çeyrek finalist olan Danimarka'nın rakibi Hollanda - Çek Cumhuriyeti eşleşmesinin galibi olacak.

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