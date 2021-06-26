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Sabah başladığı işte akşam öldü! Antalya'da yakınlarını kahreden olay

Sabah başladığı işte akşam öldü! Antalya'da yakınlarını kahreden olay

ANTALYA'da, bu sabah işe başladığı kereste işletmesinde odunları kesme makinesine yüklerken bir anda fenalaşan 59 yaşındaki Turgay Arslan hayatını kaybetti.

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Olay, Kepez İlçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi üzerinde bulunan kereste işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletme içerisinde bulunan odunları kesme makinesine yükleyen Turgay Arslan (59), bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Arslan’ın fenalaştığını gören arkadaşları durumu 112 ekiplerine bildirdi.112 ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölüm şüpheli görülmesi üzerine 155 polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiği yeri güvenlik şeridi içerisine alarak delil incelemesi yaptı. Öte yandan Arslan’ın acı haberini alan yakınları olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı. Arslan’ın işe bu sabah başladığı öğrenildi.

"Bir anda titremeye başladı"
Arslan ile aynı yerde çalışan Mustafa Çiçek gördüklerini şöyle anlattı: “3 arkadaş beraber çalışıyorduk. Turgay bir anda titremeye başladı. Baktım düşecek kucakladım yere yatırdım. Masaj yaptık. Sonra 112 ekiplerine haber verdik. Sonra hayatını kaybetti.”

Yaşlı adamın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebi öğrenilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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