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Sultangazi'de sevgilisinden ayrılan genç kız uçurumdan aşağı atladı

Sultangazi'de sevgilisinden ayrılan genç kız uçurumdan aşağı atladı

SULTANGAZİ'de, 4 arkadaşı ile pikin yapan 15 yaşlarındaki Elif Ç. arkadaşlarının iddiasına göre uçurumdan atladı. Genç kızın 2 erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken 2 kız arkadaşı da uzun süre gözyaşı döktü. Ekiplerin Elif Ç.'yi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Olay akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Elif Ç. ve 4 arkadaşı piknik yapmak için ormanlık alana gitti. Burada bir süre eğlenen gençlerin iddiasına göre, Elif Ç. sevgilisinden ayrıldığı için uçurum kenarına giderek aşağı  atladı.

Elif Ç.'nin uçurumdan düştüğünü gören iki erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken, Elif Ç.'nin iki kız arkadaşı ise olay yerinde kalarak saatlerce ağladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin genç kızı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"Ağabey yetişin kız kendini attı"
Bir görgü tanığı, "Biz aşağıda piknik yapıyorduk. Bir kız bağırarak geldi. Arkasından koşarak inenler oldu. Köpek sesi duyduk köpek saldırdı sandık, tecavüz olayı sandık müdahale edelim dedik. Sonra onlar birbirini tanıyor dedik. Bir on dakika sonra bir tanesi 'Ağabey yetişin kız kendini attı' dedi. Olayın hepsi bu. Keşke ilk başta gitseydik. Buradaki arkadaşlarına göre sevgilisiyle tartışmış." dedi. 

"Kafası güzeldi..."
Elif Ç.'nin arkadaşı, "Biz buraya oturmak için geldik. Ondan sonra Elif dedi ki, 'Ben onsuz yaşayamam' dedi. Kafası güzeldi sonra kendini aşağı attı. Biz sevgilisinden ayrıldığından haberdar değildik" ifadesini kullandı. Ekiplerin çalışmalarını devam ederken, polis ekipleri iki genç kızın ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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