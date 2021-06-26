Pilot Kutay Bayraktar'ın Beyoğlu'nda acı ölümü! Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
BEYOĞLU'nda boğaz manzaralı binanın 2'nci katında oturan pilot Kutay Bayraktar, balkondan düşüp öldü. Bayraktar'ın ölümünden kısa süre önce evden ayrılan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı.
Pilot Kutay Bayraktar'ın, Beyoğlu Cihangir Mahallesi Başkurt Sokak'taki apartmanda bulunan dairesinin balkonundan düşerek ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Polis, pilotun kendisinin mi atladığı, yoksa başkaları tarafından mı atıldığının tespiti için araştırma yapıyor. Pilotun düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
Çanakkale'de toprağa verildi: Olayın ardından Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan yardımcı pilot Kutay Bayraktar, memleketi Çanakkale’de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Tek çocukları olan Kutay Bayraktar’ı kaybetmenin acısını yaşayan Bayraktar çifti gözyaşlarına hakim olamazken, yakınları teselli etmeye çalıştı. Kutay Bayraktar’ın cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.