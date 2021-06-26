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Pilot Kutay Bayraktar'ın Beyoğlu'nda acı ölümü! Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Pilot Kutay Bayraktar'ın Beyoğlu'nda acı ölümü! Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

BEYOĞLU'nda boğaz manzaralı binanın 2'nci katında oturan pilot Kutay Bayraktar, balkondan düşüp öldü. Bayraktar'ın ölümünden kısa süre önce evden ayrılan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı.

Pilot Kutay Bayraktar'ın Beyoğlu'nda acı ölümü! Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Pilot Kutay Bayraktar'ın, Beyoğlu Cihangir Mahallesi Başkurt Sokak'taki apartmanda bulunan dairesinin balkonundan düşerek ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. 

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Pilot Kutay Bayraktar'ın Beyoğlu'nda acı ölümü! Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Polis, pilotun kendisinin mi atladığı, yoksa başkaları tarafından mı atıldığının tespiti için araştırma yapıyor. Pilotun düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

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Pilot Kutay Bayraktar'ın Beyoğlu'nda acı ölümü! Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Çanakkale'de toprağa verildi: Olayın ardından Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan yardımcı pilot Kutay Bayraktar, memleketi Çanakkale’de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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Pilot Kutay Bayraktar'ın Beyoğlu'nda acı ölümü! Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Tek çocukları olan Kutay Bayraktar’ı kaybetmenin acısını yaşayan Bayraktar çifti gözyaşlarına hakim olamazken, yakınları teselli etmeye çalıştı. Kutay Bayraktar’ın cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.

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