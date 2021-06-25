Karısını aldatan İngiliz bakan dudak dudağa yakalandı
Karısını aldatan İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock fena yakalandı. Ülke manşetlerine bomba gibi düşen görüntüler, o kişiler tarafından sızdırıldı. Bakanın gizli aşkı bakın kim çıktı! O da evli ve çocuklu...
Koronavirüs salgınıyla birlikte koltuğu sallanan, görevden alınması için danışmanların başbakana baskı yaptığı İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un skandal fotoğrafları manşetten yayınlandı.
Kısa süre önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir mesajda küfürlü bir ifadeyle 'Umutsuz vaka' dediği ortaya çıkan Hancock'un gizli aşkı, en yakın asistanı Gina Coladangelo.
İngiliz bulvar gazetesi The Sun, 42 yaşındaki Sağlık Bakanı Hancock ile 43 yaşındaki asistanı Coladangelo'yu Whitehall'daki ofiste öpüşürken gösteren fotoğrafları yayınladı.
The Sun'ın haberine göre, 15 yıldır Martha Hoyer Millar'la evli olan bakan Hancock'un yine kendisi gibi evli olan asistanıyla kameralara yakalandığı görüntüyü muhbirler sızdırdı.