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Karısını aldatan İngiliz bakan dudak dudağa yakalandı

Karısını aldatan İngiliz bakan dudak dudağa yakalandı

Karısını aldatan İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock fena yakalandı. Ülke manşetlerine bomba gibi düşen görüntüler, o kişiler tarafından sızdırıldı. Bakanın gizli aşkı bakın kim çıktı! O da evli ve çocuklu...

Karısını aldatan İngiliz bakan dudak dudağa yakalandı

Koronavirüs salgınıyla birlikte koltuğu sallanan, görevden alınması için danışmanların başbakana baskı yaptığı İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un skandal fotoğrafları manşetten yayınlandı.

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Karısını aldatan İngiliz bakan dudak dudağa yakalandı

Kısa süre önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir mesajda küfürlü bir ifadeyle 'Umutsuz vaka' dediği ortaya çıkan Hancock'un gizli aşkı, en yakın asistanı Gina Coladangelo.

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Karısını aldatan İngiliz bakan dudak dudağa yakalandı

İngiliz bulvar gazetesi The Sun, 42 yaşındaki Sağlık Bakanı Hancock ile 43 yaşındaki asistanı Coladangelo'yu Whitehall'daki ofiste öpüşürken gösteren fotoğrafları yayınladı.

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Karısını aldatan İngiliz bakan dudak dudağa yakalandı

The Sun'ın haberine göre, 15 yıldır Martha Hoyer Millar'la evli olan bakan Hancock'un yine kendisi gibi evli olan asistanıyla kameralara yakalandığı görüntüyü muhbirler sızdırdı.

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