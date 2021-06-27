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EURO 2020 Son 16 Turu'nda İtalya zorlansa da uzatmalarda kazandı

EURO 2020 Son 16 Turu'nda İtalya zorlansa da uzatmalarda kazandı

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda İtalya, uzatma bölümünde Avusturya'yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

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İtalya ile Avusturya, Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı İtalya 2-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Maçın normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi ve uzatmalara gidildi. İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 95. dakikada Chiesa ve 105. dakikada Pessina kaydetti.

Normal sürede Avusturya'nın bir penaltı beklentisi pozisyonun hemen öncesindeki ofsayt nedeniyle değerlendirilmeye alınmazken bir golü de ofsayt sebebiyle iptal edildi.

İtalya'ya dişli rakip
Avusturya'nın tek golünü ise 114. dakikada Kalajdzic attı. İtalya çeyrek finalde Belçika-Portekiz maçının galibiyle karşılaşacak.

Dünya rekoru
Maçın normal süresi golsüz sona erdi ve kalesinde 1.144 dakika gol yemeyen İtalya, yeni dünya rekoru kırdı.

Bu alandaki bir önceki rekor, Dino Zoff yönetimindeki İtalya 1972-74 tarihinde kırmıştı (1.142)

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