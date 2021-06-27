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Fahrettin Altun, muhalefetin yapacağını şimdiden söyledi: Kafalarını kuma gömecekler!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fahrettin Altun, muhalefetin yapacağını şimdiden söyledi: Kafalarını kuma gömecekler!

Fahrettin Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklindeki haber sebebiyle ilgili kuruluşun 27 saat sonra dilediği özrü sosyal medya hesabından paylaştı. Altun, bu yalana sarılan muhalefetin doğrunun ortaya çıkmasından sonra sergileyeceği tutumu da şimdiden söyledi.

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Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklindeki haberin yayınlanmasının ardından ilgili yayın kuruluşunun bu haber sebebiyle özür dileyerek yaptığı düzeltmeyi paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Evet, dünkü yalanı dolayısıyla ilgili kuruluş 27 saat sonra özür diledi. Peki ya şimdi bu yalanın peşinden gidip de sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler. Onları gençlerimize havale ediyoruz."

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