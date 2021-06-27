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T24 özür diledi Kemal Kılıçdaroğlu olay tweeti halen silmedi

T24 özür diledi Kemal Kılıçdaroğlu olay tweeti halen silmedi

Katarlıların Türkiye'de sınavsız tıp fakültelerinde okuyacağı iddiası yalan çıktı. T24 sitesi açıklama yaparak okurlarından özür diledi. Haberi kendi twitter sayfasından paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özür dilemediği gibi tweeti de kaldırmadı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milyonlarca öğrencinin sınava gireceği cumartesi gününün arifesinde sosyal medya hesabından "Protokol onaylandı: Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" şeklinde bir haber paylaştı.

T24 isimli sitenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini kullandığı haberinin altına da şu notu düştü:

"Kendi gencine bu kadar sevgisiz, bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey AK Parti? Aranızdan biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!"

"Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor"

Kılıçdaroğlu'nun iddiaları anında yalanlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği tartışmaları gerçek değil. Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor." açıklamasında bulundu.

Yapılan bir askeri eğitim anlaşmasıydı. İki ülkenin askeri öğrencilerinin sağlık eğitim kurumlarında değişim öğrencisi olarak eğitim görebileceği belirtildi.

Ne var ki protokolün ilgili maddelerinin yayınlanması bile spekülasyonu engelleyemedi. Sosyal medyada Katarlıların sınavsız eğitim göreceği yalanı gerçekmiş gibi yayıldı.

T24'ten özür

Yalan haberi doğrulatmadan yayına veren T24 hatasını farkedip düzeltti ve yaptığı açıklamada "T24'teki ilk yayınında 'Protokol onaylandı, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek' başlığıyla verilen haberi düzeltir; T24'e güvenerek referans veren okurlarımızdan ve haberin muhataplarından özür dileriz." ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu tweeti kaldırmadı

Kılıçdaroğlu ise T24'ün aksine hatasından dönmedi ve tweeti sayfasında tutmaya devam etti. 

"Milyonlarca gencin ve ailesinin kafalarını bulandırdınız, huzursuz ettiniz"

Sabah yazarı Melih Altınok, köşe yazısında bu durumu kaleme aldı. "Muhalefet edecek onca gerçek sorun varken, bir siyasetçi niçin kurmacalarla meşgul olur, itibarına jilet atar anlamak mümkün değil." diye yazan Altınok, şu ifadeleri kullandı:

"Özür dilemeyecekseniz hiç olmazsa o tweet'i silin de ileride taraftarlarınız "montaj" savunması yapabilsinler.
Hem nasıl olsa amaç hasıl oldu işte...
Sınav stresiyle zaten gerilmiş olan milyonlarca gencin ve ailesinin kafalarını biraz da bulandırdınız, huzursuz ettiniz.
Başka ne göreviniz var ki?"

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