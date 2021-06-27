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Nijer ile vizesiz seyahat dönemi başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Nijer ile vizesiz seyahat dönemi başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bir ülkeyle daha vizesiz seyahat başladı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Türk pasaportu sahipleri bir ülkeye daha vizesiz seyahat edebilecek. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkelere bir yenisi eklendi. 

Resmi Gazete’de yayımlanan anlaşmaya göre, Türkiye ile Nijer arasında pasaportsuz seyahat dönemi başladı.

Anlaşmaya ilişkin Resmi Gazete duyurusunda, ‘’15 Ağustos 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli ‘’Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamileri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın ilişik notlarla birlikte onaylanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu 18’inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 3’üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.’’ denildi.

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