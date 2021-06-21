BIST 1.410
DOLAR 8,70
EURO 10,36
ALTIN 497,83

Angelina Jolie'den Burkina Faso'daki mülteci kampına ziyaret

Angelina Jolie'den Burkina Faso'daki mülteci kampına ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği özel elçisi Angelina Jolie, Burkina Faso'daki bir mülteci kampını ziyaret etti.

Angelina Jolie'den Burkina Faso'daki mülteci kampına ziyaret

ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Uluslararası Mülteciler Günü'nde Burkina Faso'ya gitti.

15
Angelina Jolie'den Burkina Faso'daki mülteci kampına ziyaret

Jolie, ülkenin kuzeyindeki 11 binden fazla Malili mülteciyi ağırlayan bir kamp olan Goudebo'da mültecilerle bir araya geldi.

25
Angelina Jolie'den Burkina Faso'daki mülteci kampına ziyaret

Jolie, Batı Afrika ülkesinin kuzeydoğusundaki Goudebou'daki kampı Birleşmiş Milletler (BM) mülteci örgütü UNHCR'nin büyükelçisi unvanıyla ziyaret etti.

35
Angelina Jolie'den Burkina Faso'daki mülteci kampına ziyaret

Mültecilerle ilgili birçok etkinliğe katılan Jolie, daha önce ise Ürdün'de Suriyelilerin kaldığı kampı çocukları Zahara ve Shiloh ile birlikte ziyaret etmişti.

45