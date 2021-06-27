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Trump baskından sonra ilk kez meydanlara çıktı miting yaptı

Trump baskından sonra ilk kez meydanlara çıktı miting yaptı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından ilk defa Ohio eyaletinin Wellington kentinde miting düzenledi.

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ABD eski Başkanı Donald Trump, Kasım 2020’de ABD Başkanlık seçimlerini kaybetmesinin ardından, miting alanlarına geri döndü. Ohio eyaletinin Wellington kentinde düzenlenen mitingde Trump, Biden yönetiminin göçmenlik politikalarını eleştirirken,2022 yılında yapılacak ara seçimleri ile ilgili, “Meclisi geri alacağız, Senato'yu geri alacağız, Amerika'yı geri alacağız ve bunu yakında yapacağız" dedi.

Joe Biden ile yapılan seçimi kazandığı söylemini yineleyen Trump, "Seçimi iki kez kazandık ve üçüncü kez kazanmamız gerekebilir. Bu mümkün" şeklinde konuştu.

Trump, özellikle ABD’nin güneyinden ülkeye giriş yapan göçmenlerle ilgili Joe Biden’ı eleştirirken, "Ülkemize gelen milyonlarca insan var. Kim olduklarına dair hiçbir fikrimiz yok. Joe Biden bizim yaptığımızın tam tersini yapıyor" dedi.

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