Selçuk Tektaş eşi kiminle evli kaç çocuğu var?

Şarkıcı Alişan'ın erkek kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalandı, durumu giderek ağırlaşan Selçuk Tektaş, yoğun bakıma alındı. Bu üzücü gelişmenin ardından birçok kişi Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı merak etti. Peki kimdir Selçuk Tektaş aslen nereli, kaç yaşında ve kiminle evli?

Abone ol

Alişan'ın kardeşi koronavirüse yakalandı. Selçuk Tektaş'ın durumu giderek ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Son durumu hakkında yeni bir açıklama yapılmayan Selçuk Tektaş 39 yaşında ve Merve Tektaş ile evli bir de kızı var. Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu anlattı. Şarkıcı, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” diye yanıt verdi. Açıklama ardından Selçuk Tektaş’ın hayatıyla ilgili bilgiler gündeme geldi.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda. Maslak'ta özel bir hastanede tedavi altına alınan Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor.

12 Mayıs'ta kardeşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Alişan kardeşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirmişti;

"Eliz'le Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar. Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gurulandırdığın için biz de çok şanslıyız. Seni çok seviyorum kardeşim" demişti...

Kısa bir süre önce 39 yaşına giren Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.