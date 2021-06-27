Aliyev'den Ermenistan'a Barış anlaşması çağrısı

Aliyev ordusunun kuruluşunun yıldönümü için yaptığı konuşmada Ermenistan'a seslenerek bir Barış anlaşması yapılması çağrısında bulundu.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözüldüğünü belirtti. Aliyev, "Ermenistan, Barış anlaşması için hazırlık yapılmalıdır." dedi.

Aliyev, Azerbaycan ordusunun kuruluşunun 103. yıl dönümünü nedeniyle bir konuşma yaptı.

Azerbaycan ordusunu güçlendirmeye devam edeceklerini söyleyen Aliyev, Ermenistan'ın kalkınmasının tek yolunun komşularıyla normal ilişkiler kurmak ve toprak iddialarından vazgeçmek olduğunu ifade etti.

Aliyev, "Dağlık Karabağ sorunu çözülmüştür. Ermenistan bunu kabul etmeli ve sınırları belirlemek için bizimle birlikte çalışmalıdır. Sınır hattının belirlenmesi konusunda bir çalışma grubu oluşturulmalıdır. Barış anlaşması için hazırlık yapılmalıdır." dedi.