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TESK Başkanı'ndan Palandöken'den 'bayram' uyarısı: Fiyatlar şişiriliyor

TESK Başkanı'ndan Palandöken'den 'bayram' uyarısı: Fiyatlar şişiriliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayramları ve özel günleri fırsat bilen firmaların şişirilmiş indirim kampanyalarına karşı uyarılarda bulundu.

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Markaların ve alışveriş sitelerinin sahte kampanyaları vatandaşı zor duruma düşürüyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasını fırsat bilen bazı firmaların gerçekçi olmayan indirim kampanyalarına başladığını savundu.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, büyük mağazaların, özel günlerde satışlarını artırmak için tüketiciyi yanıltan indirim kampanyaları yürüttüğünü ileri sürdü.

Kurban Bayramı öncesi gerçekçi olmayan indirim kampanyalarının şimdiden başladığını belirten Palandöken, "Bayramları ve özel günleri fırsat bilen bu firmalar tarafından önce ürünlerin fiyatı şişiriliyor, sonra indirim varmış gibi pazarlanarak rant elde ediliyor. Vatandaşlarımız bayram arefesinde bu sahte indirimlere inanarak alışveriş çılgınlığına kapılmamalı. Alışverişlerde piyasa araştırması çok iyi yapılmalı. Tüketiciyi yanıltan bu indirim kampanyalarına çeki düzen verilmeli. İndirim sezonları tüm mağazalar için yalnızca yılın belli dönemlerinde geçerli olmalı. Mağazalar bağlı oldukları meslek kuruluşlarından izin alarak indirim kampanyası yapabilmeli." İddiasında bulundu

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