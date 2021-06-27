BIST 1.392
DOLAR 8,76
EURO 10,47
ALTIN 502,07
HABER /  DÜNYA

Kanada’da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma gecesi düzenlendi

Kanada’da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma gecesi düzenlendi

Kanada’nın Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okuluna ait bölgede 24 Haziran günü ortaya çıkarılan ve resmi kayıtlarda olmayan mezarlarda kemikleri bulunan 751 çocuk için dün bir anma gecesi düzenlendi.

Abone ol

Cowessess First Nation Konseyi tarafından düzenlenen anma gecesi, mezarların olduğu bölgeye kurulan yerli çadırında dua ile başladı.

Yerel saatle 19.30’da başlayan gecede, yerlilerin dua etmek için kutsal kabul ettikleri otlar ve reçinelerin yakılması ve dumanının bölgeye dağıtılması gerçekleştirildi.

Daha sonra saygı duruşuna geçen katılımcılar, yıllar önce kaybettikleri çocukları için sessizce dua etti.

Anma gecesinin dua kısmına katılım, Kovid önlemleri nedeniyle 150 kişi ile sınırlandırılırken, diğer katılımcıların sosyal mesafe şartıyla geceyi uzaktan izlemelerine izin verildi.

Gecede, saatler yerel saatle 19.51’i (7.51) gösterdiğinde 751 çocuk için 751 güneş enerjili ışık yakılarak mezarlık bölgesine yerleştirildi.

Anma gecesi yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

 "10 yıl önce sincaplar eşeleyip çıkarmıştı"

Cowessess First Nation Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Lerat da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki ilk çocuk kemiklerini 10 yıl önce gördüklerini yazdı.

Lerat paylaşımında, "Yaklaşık 10 yıl önce Cowessess Su Fabrikasında işten çıkmış eve yürüyordum. Şimdi yanmış kilisenin karşısındaki itfaiyenin arkasına yürüdüm. Sincaplar tarafından kazılıp çıkarılmış bazı kemiklere rastladım. Bir büyüğümü çağırdım. 'Çocuk kemikleri' dedi, toplayıp törenle gömdü" ifadelerine yer verdi.

Lerat buldukları kemiklerin, Marieval Yatılı Kilise Okulunun arkasından 10 metre kadar ileride olduğu bilgisini de paylaştı.

Katolik Kilisesine ait iki kilise daha yandı

Öte yandan British Columbia eyaletinde Katolik Kilisesine ait iki tarihi kilise daha çıkan yangında kül oldu.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP’den yapılan açıklamada, Similkameen bölgesindeki kiliselerin alevler içinde kaldığı ve her ikisinin de tamamen yıkıldığı belirtildi.

British Columbia eyaletinde 21 Haziran günü de, 215 çocuk kemiğinin bulunduğu Kamloops Yatılı Kilise Okuluna 200 kilometre uzaklıktaki iki ayrı tarihi kilise kundaklanarak yakılmıştı.

Polis, yangında sıvı yanıcı kullanıldığını ve iki kilisedeki yangının aynı saatlerde çıktığını belirterek, olayın şüpheli olduğunu duyurmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kanal İstanbul için hangi gazete ne manşet attı Birgün, Karar ve Akit'in başlıkları dikkat çekti
Foto Galeri Kanal İstanbul için hangi gazete ne manşet attı Birgün, Karar ve Akit'in başlıkları dikkat çekti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Selçuk Tektaş eşi kiminle evli kaç çocuğu var?
Selçuk Tektaş eşi kiminle evli kaç çocuğu var?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
TOKİ'den ev almak isteyenleri 'tanıdığım var' diye kandıranlara ağır ceza
TOKİ'den ev almak isteyenleri 'tanıdığım var' diye kandıranlara ağır ceza
Aliyev'den Ermenistan'a Barış anlaşması çağrısı
Aliyev'den Ermenistan'a Barış anlaşması çağrısı
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'a ne oldu hastalığı nedir?
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'a ne oldu hastalığı nedir?
Nijer ile vizesiz seyahat dönemi başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Nijer ile vizesiz seyahat dönemi başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Trump baskından sonra ilk kez meydanlara çıktı miting yaptı
Trump baskından sonra ilk kez meydanlara çıktı miting yaptı
Ankara'da yanan otomobili 112 çalışanı söndürdü
Ankara'da yanan otomobili 112 çalışanı söndürdü
T24 özür diledi Kemal Kılıçdaroğlu olay tweeti halen silmedi
T24 özür diledi Kemal Kılıçdaroğlu olay tweeti halen silmedi
Ankara'da polis kontrol noktasına ateş açıldı 1 gözaltı
Ankara'da polis kontrol noktasına ateş açıldı 1 gözaltı
Yorumlar