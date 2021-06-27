Kanada’da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma gecesi düzenlendi

Kanada’nın Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okuluna ait bölgede 24 Haziran günü ortaya çıkarılan ve resmi kayıtlarda olmayan mezarlarda kemikleri bulunan 751 çocuk için dün bir anma gecesi düzenlendi.

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Cowessess First Nation Konseyi tarafından düzenlenen anma gecesi, mezarların olduğu bölgeye kurulan yerli çadırında dua ile başladı.

Yerel saatle 19.30’da başlayan gecede, yerlilerin dua etmek için kutsal kabul ettikleri otlar ve reçinelerin yakılması ve dumanının bölgeye dağıtılması gerçekleştirildi.

Daha sonra saygı duruşuna geçen katılımcılar, yıllar önce kaybettikleri çocukları için sessizce dua etti.

Anma gecesinin dua kısmına katılım, Kovid önlemleri nedeniyle 150 kişi ile sınırlandırılırken, diğer katılımcıların sosyal mesafe şartıyla geceyi uzaktan izlemelerine izin verildi.

Gecede, saatler yerel saatle 19.51’i (7.51) gösterdiğinde 751 çocuk için 751 güneş enerjili ışık yakılarak mezarlık bölgesine yerleştirildi.

Anma gecesi yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

"10 yıl önce sincaplar eşeleyip çıkarmıştı"

Cowessess First Nation Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Lerat da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki ilk çocuk kemiklerini 10 yıl önce gördüklerini yazdı.

Lerat paylaşımında, "Yaklaşık 10 yıl önce Cowessess Su Fabrikasında işten çıkmış eve yürüyordum. Şimdi yanmış kilisenin karşısındaki itfaiyenin arkasına yürüdüm. Sincaplar tarafından kazılıp çıkarılmış bazı kemiklere rastladım. Bir büyüğümü çağırdım. 'Çocuk kemikleri' dedi, toplayıp törenle gömdü" ifadelerine yer verdi.

Lerat buldukları kemiklerin, Marieval Yatılı Kilise Okulunun arkasından 10 metre kadar ileride olduğu bilgisini de paylaştı.

Katolik Kilisesine ait iki kilise daha yandı

Öte yandan British Columbia eyaletinde Katolik Kilisesine ait iki tarihi kilise daha çıkan yangında kül oldu.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP’den yapılan açıklamada, Similkameen bölgesindeki kiliselerin alevler içinde kaldığı ve her ikisinin de tamamen yıkıldığı belirtildi.

British Columbia eyaletinde 21 Haziran günü de, 215 çocuk kemiğinin bulunduğu Kamloops Yatılı Kilise Okuluna 200 kilometre uzaklıktaki iki ayrı tarihi kilise kundaklanarak yakılmıştı.

Polis, yangında sıvı yanıcı kullanıldığını ve iki kilisedeki yangının aynı saatlerde çıktığını belirterek, olayın şüpheli olduğunu duyurmuştu.