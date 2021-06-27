Kanal İstanbul için hangi gazete ne manşet attı Birgün, Karar ve Akit'in başlıkları dikkat çekti
Kanal İstanbul projesinin ilk adımı olan Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atıldı. Gazeteler Kanal İstanbul'u manşetlerine taşıdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atıldı. İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmalarının 1,5 yıl, kanal inşaatının 5,5 yıl sürmesi, projenin tamamlanma süresinin 7 yıl olması öngörülüyor. Türkiye'nin gündeminden yıllardır düşmeyen proje medyada geniş yankı uyandırdı. Yazılı basın töreni manşetlerine taşıdı. Hükümete yakın gazeteler, "göğsümüz kabardı", "yüzyılın kanalı", "Allah açılışını da göstersin inşallah" manşetlerini atarken, muhalif basında "Diren İstanbul", "Köprüyü açarken kanaldan bahsetti", "Kanal İstanbul niyetine" başlıkları atıldı.