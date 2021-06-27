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Azerbaycan Savunma Bakanı: Türk ordusu dünyanın en güçlü ordularından biri

Azerbaycan Savunma Bakanı: Türk ordusu dünyanın en güçlü ordularından biri

AZERBAYCAN Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyanın en güçlü ordularından biri olduğunu söyledi.

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Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov yerel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Bakan Hasanov, birçok Azerbaycanlı subayın Türk askeri okullarında eğitim gördüğünü belirterek, "Bizim eğitim merkezlerimizde eğitim verdiler. Bütün bunların sonucunda Azerbaycan ordusunun askerleri ve subayları savaşta yüksek profesyonellik ve cesaret sergilediler. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordularından biri. Onlarla birlikte ortak eğitimler yapmak bizim için büyük bir şanstı. Onlarla dilimiz, dinimiz ve soyumuz aynı. NATO'nun en güçlü ordularından biri" diyerek Türk ordusuna övgüde bulundu.

Hasanov, "Onların tecrübelerinden yararlanıyoruz. Ordumuzun savaş kabiliyetinin artırılmasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin rolü çok büyüktür" şeklinde konuştu.

Tüm dünyanın, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Dağlık Karabağ'da gerçekleştirdiği operasyonları incelediğini vurgulayan Hasanov, "Bu konuda çok sayıda başvuru aldık. Ama tabi ki gizli konular haricinde tecrübemizi yakın dostlarımızla paylaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

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