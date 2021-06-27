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YKS ne zaman başlıyor kaç saat sürüyor YKS sınav günü 2021

YKS ne zaman başlıyor kaç saat sürüyor YKS sınav günü 2021

Bugün iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek sınavlar ile YKS oturumları sona erecek. AYT 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 180 dakika sürecek, 13.15'de bitiyor. YDT ise 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilerin heyecanı bugün de AYT ve YDT ile devam ediyor. AYT 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 180 dakika sürecek, 13.15'de bitiyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilerin heyecanı bugün de AYT ve YDT ile devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınavından bugün gerçekleştirilecek iki sınavın ardından sona erecek. Adaylar corona virüs nedeniyle önlemlerle sınava girebilecek.

YKS AYT YDT Sınav saatleri kaç dakika sürüyor: 

AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS sınav giriş belgesi nasıl alınacak: 

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS ne zaman yapılacak: 

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

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