YKS'de ikinci oturum başladı

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum saat 10.15'te başlatıldı.

Abone ol

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu dün Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı.

2021-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için 135 dakika süre verildi. Bugün Alan Yeterlilik Testi 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınav 13.15'te bitecek.

Yabancı Dil Testi ise 15.45'te başlayacak 17.45'te sona erecek.