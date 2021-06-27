BIST 1.392
DOLAR 8,76
EURO 10,47
ALTIN 502,07
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

YKS'de ikinci oturum başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
YKS'de ikinci oturum başladı

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum saat 10.15'te başlatıldı.

Abone ol

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu dün Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı.

2021-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için 135 dakika süre verildi. Bugün Alan Yeterlilik Testi 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınav 13.15'te bitecek.

Yabancı Dil Testi ise 15.45'te başlayacak 17.45'te sona erecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji uyardı üç şehir için sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı üç şehir için sağanak bekleniyor
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kalem suresi okunuşu Arapça Diyanet sınav duası anlamı
Kalem suresi okunuşu Arapça Diyanet sınav duası anlamı
DSİ Burdur Şube Müdürü kazada yaşamını yitirdi
DSİ Burdur Şube Müdürü kazada yaşamını yitirdi
Denizlerin canavarı balon balığından her bir tane yakalayana 5 Lira
Denizlerin canavarı balon balığından her bir tane yakalayana 5 Lira
Kurşunlu Şelalesi'nde kaybolan iki Alman turistten biri bulundu diğeri aranıyor
Kurşunlu Şelalesi'nde kaybolan iki Alman turistten biri bulundu diğeri aranıyor
YKS ne zaman başlıyor kaç saat sürüyor YKS sınav günü 2021
YKS ne zaman başlıyor kaç saat sürüyor YKS sınav günü 2021
Maske ve aşı için kötü haber geldi DSÖ Delta için uyardı
Maske ve aşı için kötü haber geldi DSÖ Delta için uyardı
Azerbaycan Savunma Bakanı: Türk ordusu dünyanın en güçlü ordularından biri
Azerbaycan Savunma Bakanı: Türk ordusu dünyanın en güçlü ordularından biri
Kanada’da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma gecesi düzenlendi
Kanada’da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma gecesi düzenlendi
Yorumlar