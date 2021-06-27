Pandemi için uygulanan pazar yasağı son kez uygulanıyor

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son pazar günü sakin başladı.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgesi uyarınca Türkiye genelinde dün saat 22.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, yarın saat 05.00'te sona erecek.

Kademeli normalleşme kararları kapsamında uygulanan kısıtlamaya vatandaşların uyduğu gözlendi. Taksim Meydanı sakin bir görüntü sunarken İstiklal Caddesi'ne ise sadece turistler pasaport ve izin belgelerini gösterdikten sonra alındı.

Hangi yasaklar bitiyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında Covid-19'da mücadele ve kısıtlamalarla ilgili olarak şu detayları paylaşmıştı: 1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz.

Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

Kamu kurumlarında esnek mesai uygulaması vardı 1 Temmuz itibari ile normal çalışma düzenine geçilecek.