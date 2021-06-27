Pandemi için uygulanan pazar yasağı son kez uygulanıyor

Pandemi kısıtlamaları kapsamında uygulanan hafta sonu yasaklarında ilk olarak cumartesi yasağı kaldırılmıştı. Pazar günü yasağı son kez bugün uygulanıyor.Abone ol
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son pazar günü sakin başladı.
İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgesi uyarınca Türkiye genelinde dün saat 22.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, yarın saat 05.00'te sona erecek.
Kademeli normalleşme kararları kapsamında uygulanan kısıtlamaya vatandaşların uyduğu gözlendi. Taksim Meydanı sakin bir görüntü sunarken İstiklal Caddesi'ne ise sadece turistler pasaport ve izin belgelerini gösterdikten sonra alındı.
Hangi yasaklar bitiyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında Covid-19'da mücadele ve kısıtlamalarla ilgili olarak şu detayları paylaşmıştı: 1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz.
Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
Kamu kurumlarında esnek mesai uygulaması vardı 1 Temmuz itibari ile normal çalışma düzenine geçilecek.
Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan sahil şeritlerinde ise turistlerin ve evcil hayvanlarını dışarı çıkaran vatandaşların olduğu görüldü.
Sultanahmet'te az sayıda turist hareketliliği gözlendi. Burada da kısıtlamadan muaf tutulan turistlerin, Tarihi Yarımada'ya girişte pasaport ve izin belgeleri kontrol edildi.
Samatya Sahili'nde bazı vatandaşların piknik yaptığı, bazılarının da yüzdüğü görüldü.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci gün oturumları olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan öğrenciler ve yakınları okul önlerinde bir miktar yoğunluk oluşturdu.
Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt'ta da sakin bir pazar günü yaşanıyor. Evlerinin yakınındaki market, kasap ve fırınlardan günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar dışında cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlenmedi.
Kadıköy, Maltepe ve Kartal sahillerinde sakinlik gözlenirken, bazı kişilerin köpeklerini dolaştırmaya çıktığı, bazılarının ise bisikletle gezdiği gözlendi.
Bostancı Sahilyolu'nda otomobil ve motosikletler, polis kontrol noktalarında durdurularak, izin belgeleri ile GBT kontrolü yapıldı. Belgesi olmayan kişilere cezai işlem uygulandı.
Öte yandan İBB verilerine göre saat 11.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.