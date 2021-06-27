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Covid hastasının akciğerinden çıktı görenler dehşete düştü Dr. Muhammed Keskin paylaşıp uyardı

Covid hastasının akciğerinden çıktı görenler dehşete düştü Dr. Muhammed Keskin paylaşıp uyardı

Covid-19 akciğerlerde pıhtı oluşumu, aylar süren halsizlik, nefes darlığı gibi birçok şikâyete neden oluyor. Ancak akciğerlerdeki pıhtı oluşumunu ve yarattığı riski gösteren bir paylaşım olayın ciddiyetini ortaya koydu.

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Medical Park Göztepe Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin sosyal medyadan yabancı bir meslektaşının tedavisini gerçekleştirdiği, COVID-19 hastasının akciğerlerinden çıkarılan yüksek miktarda pıhtıyı gösteren çarpıcı bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafın altına Keskin, "Bir Covid hastasının akciğerinden çıkarılan pıhtılar. Ben normal bir gripten sonra akciğere pıhtı atan bir tane bile hasta görmedim. Ama Covid’de sıklıkla karşılaşıyoruz. Pıhtılaşma(!) yüzünden aşı olmayanların kendilerini maruz bıraktıkları risk işte bu kadar büyük." diye yazdı.

COVID-19 hastalarının yüzde 30’unda pıhtı görülürken, aşı olanlarda pıhtı riskinin yüz binde 3

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre yoğun bakımda yatan COVID-19 hastalarının yüzde 30’unda pıhtı görülürken, aşı olanlarda pıhtı riskinin yüz binde 3 olduğunu söyleyen Doç. Dr. Keskin, “Bu görüntüyü özellikle paylaştım. Toplum aşılardan ciddi anlamda tedirginlik duyuyor ancak ‘Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak’ diye bir deyim vardır. Küçük bir riskten kaçarken ölüm ile burun buruna geliyorlar” dedi.

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