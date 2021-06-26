Muğla Bodrum'da yumurtlayan horoz şaşkına çevirdi yumurtası milyon değerinde

Kimsenin girmediği sadece personelin yem vermek için girdiği kümeste çiftlik çalışanları çok küçük bir yumurta buldu. Bunun üzerine araştırma yapan Akar, yumurtanın horoz yumurtası olduğunu öğrendi. Ölmeden önce yada yılda 1 kez yumurtlayan horozların yumurtladığını öğrene Akar, daha sonra 5 kez daha horozun yumurtladığını gördü. Bunun üzerine horozu tek başına olacağı bir kümese alan Akar, o kümeste de yumurta ile karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi. Yumurtanın değerinin ise bir kaç milyon dolar olduğu öğrenildi.