Muğla Bodrum'da yumurtlayan horoz şaşkına çevirdi yumurtası milyon değerinde
-Muğla’nın Bodrum ilçesinde 6 kez yumurtlayan horoz görenleri şaşkına çevirdi. Çiftlik sahibi Adnan Akar ise horozun şifalı bitki kökleri ve tohumlara beslendiğini ve yumurtasının milyon dolar değerinde olduğunu ifade etti.
Bodrum’da bitkisel ilaç üreten bir firma sıfır atık projesi kapsamında fabrikadan çıkan şifalı bitkilerin posalarını, şifalı kökleri atmak yerine Milas - Bodrum yolunda bulunan Arge çiftliğine götürerek tavuklara yedirmeye başladı. Özel bir sistemle tavuk yemine dönüşen şifalı bitkiler, kökler ve yağlı tohumları yiyen tavuklar her gün yumurtlamak yerine 4 gün ila 6 gün arasından yumurtlamaya başladı. Şifalı yumurta elde etmek için özel kafeslerde hiçbir canlının giremeyeceği şekilde kümes yapan Adnan Akar tavukları sadece şifalı bitkiler, kök ve tohumlarla besliyor.
Kimsenin girmediği sadece personelin yem vermek için girdiği kümeste çiftlik çalışanları çok küçük bir yumurta buldu. Bunun üzerine araştırma yapan Akar, yumurtanın horoz yumurtası olduğunu öğrendi. Ölmeden önce yada yılda 1 kez yumurtlayan horozların yumurtladığını öğrene Akar, daha sonra 5 kez daha horozun yumurtladığını gördü. Bunun üzerine horozu tek başına olacağı bir kümese alan Akar, o kümeste de yumurta ile karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi. Yumurtanın değerinin ise bir kaç milyon dolar olduğu öğrenildi.
Şifalı yumurta üretecek
Şifalı bitkilerden, şifalı köklerden ve şifalı tohumların yararlı etken maddelerini tavuklara yedirmeye yediren Akar, özel bir sistemle fabrikasından çıkan tüm şifalı bitkilerin, köklerin ve tohumları çiftliğinde tavuk yemine çevirerek tavuklara yediriyor. Kümesin tüm çevresini ve üst kısmını tellerle çeviren Akar tavukların başka bir ürün yemesine de engel oldu. Tavukların 2’inci nesline ulaşan Akar, tavukların 3’üncü neslinde şifalı yumurtalar üretmeye başlayacağını açıkladı.
İMMUNAT - Bitkisel İlaç firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akar Horoz yumurtası il karşılaşınca şaşırdığını ifade ederek “Bir tavuk ve tavuktan çıkan yumurtayı herkes bilir. Tavuklarımızı fabrikamızda bitkilerin posaları ve yağlı tohumlarımızla besliyoruz. Şifalı bitkilerimizle besliyoruz. Bu besleme esnasında onlardan doğal yumurta elde ediyoruz. Bu aşamada bizde bir sürpriz ile karşılaştık. Besleme yöntemimiz, tarzımız yada beslediğimiz maddeler horozlarda da yumurta ile karşılaşmamıza sebep verdi. Yaptığımız araştırmalarda horozların yılda 1 kez yada ömürleri boyunca 1 kez yumurta yaptıklarını hatta bunu sakladıklarını ve akabinde öldüklerini araştırdık. Bizdeki horoz 6’cı kez yumurtladı ve halen yaşamaktadır” dedi.