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Son dakika Marmaris'te orman yangını 1 görevli şehit oldu

Son dakika Marmaris'te orman yangını 1 görevli şehit oldu

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü'nden acı haber geldi. Yapılan açıklamada "Marmaris İçmeler’de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu." denildi.

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Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde, orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede yayılarak etkisini artırırken, ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan yangına müdahale ediyor.

Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopterin yanı sıra İzmir ve Denizli'den gelen 2 helikopter, arazözlar, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor.

Yangının oteller bölgesine yakın olduğu, yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmadığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.

Acı haber: 1 şehit

Orman Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "Marmaris İçmeler’de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu." ifadeleri yer aldı.

Vali'den açıklama geldi 

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, yangına çok sayıda ekiple müdahale edildiğini ve alevlerin kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirterek, "Bölgede etkili olan rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ekipler, rüzgarın yön değiştirmesine göre hareket ediyor. Çevre ilçe ve illerden çok sayıda takviye ekip yangın bölgesine geliyor." dedi.

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