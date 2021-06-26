Son kısıtlama öncesi sıcak havayı gören Antalya'da plajlara akın etti! İlk defa bu kadar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2 milyon 607 bin 903 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) Antalya’da tamamlandı. Turizm kenti Antalya’da hava sıcaklığının zaman zaman 43-45 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen veliler ve öğrenciler, sınav saati tamamlanır tamamlanmaz dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti.