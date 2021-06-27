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Kurban bayramı ikramiyesi emeklilere ne zaman verilecek?

Kurban bayramı ikramiyesi emeklilere ne zaman verilecek?

Devlet tarafından 3 dönemdir milyonlarca emekliye ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi bin 100 lira oldu. Bayram öncesi yatan emekli bayram ikramiyeleri 5 – 11 Temmuz veya 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor.

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Kurban bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak araştırması başladı. 3 dönemdir emekliye ödenen bayram ikramiyesi kurban bayramı öncesi emeklilerin hesabına bin 100 lira olarak ödenecek. Emekli bayram ikramiyelerinin 5 – 11 Temmuz veya 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı öncesi emekliler bu soruların cevabını araştırmaya başladı.

2021 kurban bayramı ikramiyesi ödemesi: Kurban Bayramı'ndan 1 ya da 2 hafta öncesi yani 5 – 11 Temmuz veya 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor. Ödemelerin gerçekleştirileceği kesin tarih belli değil.

Kurban ikramiyesi ne kadar 2021: 1000 liralık emekli ikramiyeleri 3 dönemdir ödeniyor. 2021 yılı için Bayram ikramiyeleri bin 100 TL'ye yükseldi.

Kurban bayramı ikramiyesi kimlere ödenecek: Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emekli aylığı bağlanan vatandaşlar, Ramazan Bayramı ikramiyesi aldığı gibi Kurban Bayramı ikramiyesinden de faydalanacak. Temmuz ayı sonuna dek emekli aylığı bağlanan vatandaşlara da Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek.

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