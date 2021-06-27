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Büyükbaş kurbanlık baskül fiyatları 2021 kaç paradan başlıyor?

Büyükbaş kurbanlık baskül fiyatları 2021 kaç paradan başlıyor?

20 Temmuz'da başlayacak olan kurban bayramına az bir zaman kala kurbanlık pazarları kuruldu. Bu yıl da kurban ibadetini yapmak isteyen vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Peki 2021 yılında küçükbaş kurbanlık fiyatları ne olacak? Koyun, koç küçükbaş kurbanlık fiyatları 2021...

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Kurban bayramı için artık geri sayım başladı, kurbanlık pazarları kuruldu. Bu sene kurban bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Kurban ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki bu sene kurbanlık fiyatları kaç para? Büyükbaş-küçükbaş kurbanlık fiyatları 2021 listesi...

Diyanet İşleri ise bu yıl vekalet yoluyla yurt içi ve yurt dışı 2021 kurban kesim bedelini açıkladı. Peki bu yıl vekalet yolu ile ve kurban pazarlarında büyükbaş ve küçük baş kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte 2021 Kurbanlık kesim fiyatları...

20 Temmuz'da ilk günü idrak edilecek Kurban Bayramı'nda kurban kesme ibadetini yerine getirecek vatandaşlar da hazırlıklarını yapıyor. Peki 2021 kurbanlık fiyatları ne kadar?

Yem ve saman fiyatlarının artması ile kurbanlıklarda geçen seneye oranla fiyatlarda ortalama yüzde 20-25 artış var. Geçen yıl 8 bin lira 9 bin liraya satılan büyükbaş hayvan bu yıl 10-11 bin liraya veriliyor. 

Büyükbaş canlı kilogramı 30-32 TL

Küçükbaşlarda fiyatlar 1.000 ile 3 bin lira arasında değişirken, büyükbaşta 10 binden başlayıp 70-80 bine kadar çıkıyor.

Küçükbaş canlı kilogramı 32-34 TL

2021 yılı Kurbanlık fiyatları açısında büyük başın canlı kilogramı 30-32 TL, küçükbaşın canlı kilogramı ise 32-34 TL arasında değişiyor.

Kurban fiyatları büyükbaşta 8 bin ile 30 bin lira arasında bir fiyatla karşımıza çıkıyor.

Küçükbaşta ise 1000 lira ile 3 bin 3 bin 500 lira arasında değişiyor, Canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 32-34 lira, küçükbaşta 26-30  lira olması bekleniyor.

Kurban bayramı ne zaman: Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

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