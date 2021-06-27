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Bakan Mustafa Varank'tan 'Katarlılara sınavsız tıp' iddiasına tepki: Aşağılık bir yalan

Bakan Mustafa Varank'tan 'Katarlılara sınavsız tıp' iddiasına tepki: Aşağılık bir yalan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Katarlı öğrencilerin Türkiye’de sınavsız tıp okuyacağı aşağılık bir yalan. Sende hiç utanma yok mu ey Kılıçdaroğlu?” ifadelerini kullandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Katarlı gençler, Türkiye’de sınavsız tıp okuyabilecek’ haberini resmi Twitter hesabından paylaşması üzerine, “Katarlı öğrencilerin Türkiye’de sınavsız tıp okuyacağı aşağılık bir yalan. Sende hiç utanma yok mu ey Kılıçdaroğlu?” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun resmi sosyal medya hesabından söz konusu haberi retweetlemesi ilişkin ise, “Milyonlarca evladımıza en önemli sınavlarından bir gün önce alenen yalan söyledin. Kim bilir kaçının geleceğinden çaldın. Çıkıp bir özür bile dilemiyorsun. Sende hiç utanma yok mu ey Kılıçdaroğlu?” dedi.

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