BIST 1.392
DOLAR 8,76
EURO 10,47
ALTIN 502,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kilis'te cezaevi firarisi saklandığı kümeste yakalandı

Kilis'te cezaevi firarisi saklandığı kümeste yakalandı

Kilis'te yaklaşık bir ay önce cezaevinden firar eden hükümlü, saklandığı güvercin kümesinde yakalandı.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen ay Kilis Açık Cezaevinden firar eden ve kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan T.T'nin (28) Çukoroba köyünde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda metruk binadaki güvercin kümesinde saklanan T.T. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Erdoğan'ın konvoyuna uygunsuz harekette bulundu 4 yıl hapsi isteniyor oyuncunun savunması şaşırttı
Foto Galeri Erdoğan'ın konvoyuna uygunsuz harekette bulundu 4 yıl hapsi isteniyor oyuncunun savunması şaşırttı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Büyükbaş kurbanlık baskül fiyatları 2021 kaç paradan başlıyor?
Büyükbaş kurbanlık baskül fiyatları 2021 kaç paradan başlıyor?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Hollanda'dan flaş maske kararı! Kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı
Hollanda'dan flaş maske kararı! Kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı
İzmirli doktor yoldan çevirdiği öğrenciye aşı yaptı
İzmirli doktor yoldan çevirdiği öğrenciye aşı yaptı
Ece Üner nereli evli mi boşandı mı kızı Güneş kimdir?
Ece Üner nereli evli mi boşandı mı kızı Güneş kimdir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı çağrısı
İki ayrı koldan saldırı hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı
İki ayrı koldan saldırı hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı
Atatürk Kitaplığı'ndaki 190 yıllık gazetelere jiletle zarar verdiler
Atatürk Kitaplığı'ndaki 190 yıllık gazetelere jiletle zarar verdiler
Halkbank Genel Müdürü Arslan açıkladı! ABD'deki dava için flaş hamle
Halkbank Genel Müdürü Arslan açıkladı! ABD'deki dava için flaş hamle
Kurban bayramı ikramiyesi emeklilere ne zaman verilecek?
Kurban bayramı ikramiyesi emeklilere ne zaman verilecek?
Yorumlar