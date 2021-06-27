Erdoğan'ın konvoyuna uygunsuz harekette bulundu 4 yıl hapsi isteniyor oyuncunun savunması şaşırttı
Oyuncu Barış Aytaç'ın İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu konvoya uygunsuz harekette bulunduğu ortaya çıktı. Aytaç, hasta olduğunu, düzenli olarak psikiyatri ilacı kullandığını belirterek, "Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.
Oyuncu Barış Aytaç'ın 2018 yılında İslam İşbirliği Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere gelen dünya liderlerinin konvoyuna uygunsuz hareketlerde bulunduğu gün yüzüne çıktı.
Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu konvoya el hareketi çeken Barış Aytaç'ı, konvoydaki liderlerin korumaları fark etti.
Barış Aytaç'ın yapmış olduğu el hareketini gören koruma polisleri oyuncuya müdahalede bulundu. Cumhurbaşkanlığı koruma polisleri verdikleri ifadesinde Barış Aytaç'ın konvoya yönelik uygunsuz hareketlerde bulunmasının ardından müdahale ettiklerini, Aytaç'ın ruh sağlığının yerinde değilmiş gibi davranışlar sergilediğini, Aytaç'ı tutanak tuttuktan sonra olay yerine gelen asayiş ekiplerine teslim ettiklerini anlattı.
Aytaç mahkemede yaptığı savunmada, hasta olduğunu, düzenli olarak psikiyatri ilacı kullandığını belirterek, "Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.