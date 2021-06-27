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Sinovac aşısı olanlar Delta varyantından ölmeye başladı! Acil diyerek çağrı yaptı

Sinovac aşısı olanlar Delta varyantından ölmeye başladı! Acil diyerek çağrı yaptı

Endonezya'da Delta varyantına yakalanıp ölen doktorların daha önce iki doz Sinovac aşısı olduğu açıkladı. Delta varyantına karşı Prof. Dr. Unutmaz "acil" diyerek çağrıda bulundu.

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Dünya Delta varyantı korkusuyla çalkalanırken Çin aşısı Sinovac'ı olanların bu virüsle baş edemediğine ilişkin kötü haber geldi. Sağlık çalışanlarını ve toplumu Sinovac ile aşılayan Endonezya'da delta varyantının korunmadığı ortaya çıktı.

Prof. Dr. Derya Unutmaz, Wall Street Journal'ı kaynak göstererek duyurduğu haberde Endonezya'da Sinovac aşısı olmasına rağmen Delta varyantına yakalanan doktorların öldüğünü duyurdu. Unutmaz, Türkiye'de de sağlıkçıların ve yaşlıların acilen Biontech ile aşılanması gerektiğinin altını çizdi. 

Delta varyantı yetersiz kalıyor

Unutmaz sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

Endonezya’da bu ay Covid den ölen 26 doktordan 10’u daha önce 2 doz Sinovac aşısı olmuş! Şu anda delta varyantı Endonezya’da çok hızlı yayılıyor, Sinovac aşısı deltayı durdurmakta yetersiz kalıyor. Acilen daha önce Sinovac yapılan tüm sağlık personeline 3.doz Biontech yapılmalı!

Ve tabii 65 yaş üstü Sinovac olan isteyen herkese de bilahare 3. Doz Biontech yapılmalı. En riskli gruplara maalesef koruyuculuğu en düşük aşı yapıldı. Delta varyantının yayılması, bu durumu daha da zorlaştırdı. Neyseki Biontech aşıları temin ediliyor artık.

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