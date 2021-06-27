Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 924. yılı kutlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 924. yılı dolayısıyla “Selçuklu Payitahtı Konya” temasıyla çok sayıda etkinlik gerçekleştirdi.

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Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 924. yılı dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Selçuklu Payitahtı Konya” temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği tarafından coşkulu bir konser ile başlayan etkinlikte Konyalılar marşlara eşlik ederken birliğin performansı büyük alkış aldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, burada yaptığı selamlama konuşmasında, Konya’nın bundan tam 924 yıl önce Selçukluların kadim başkenti olduğunu ve 200 yıl boyunca da bu başkentliğini sürdürdüğünü hatırlattı. Başkan Uğur İbrahim Altay, “Bugün de o dönemden kalan birçok eseri görüyoruz. Pandemi şartları nedeniyle iki yıldır kutlamaların dozu düşük oluyor ama inşallah gelecek yıldan itibaren bu programları çok daha coşkulu yapmayı planlıyoruz. Katılımlarınız ve desteğiniz bizi cesaretlendiriyor. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türk Yıldızlarından Selçuklu sultanlarına selamlama uçuşu

Kahraman ecdadı anmak için meydanda bulunan vatandaşlar çok özel bir ana tanıklık etti. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu bulunan dünyanın sayılı süpersonik akrotimlerinden Türk Yıldızları tarafından Konya semalarında “Selçuklu Sultanlarına Selamlama” gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Nefes kesen hareketleriyle Konyalılara unutamayacakları bir gösteri sunan Türk Yıldızları’nın Konya semalarına ay yıldız figürü çizmesi büyük beğeni topladı. Daha sonra meydanda kurulu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösteri Merkezi’nde “Anadolu'yu Vatan Kılanlar” ve “Sarayın Gizli Bahçesi” isimli sergilerin açılışı AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız ve Selman Özboyacı, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Kültür ve Turizm Müdür Abdülsettar Yarar, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve davetlilerin katılımıyla yapıldı.

Sultanlar Türbesinde Selçuklu sultanlarına saygı nöbeti tutuldu

Alaeddin Camii Selçuklu Sultanları Türbesinde devam eden etkinliklerin son bölümünde de temsili “Saygı Nöbeti” tutularak, Selçuklu Gülbank Duası ve Selçuklu Nevbet Merasimi gerçekleştirildi. Programda Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı’nın günün anlamına özel yaptığı sunumun ardından konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Selçuklu Devleti’ne 200 yıldan fazla başşehirlik yapan Konya’nın başşehirlik vasfını yaşayan ve yaşatan bir şehir olmaya bugün de devam ettiğini vurguladı. Başkan Altay, “Selçuklu Payitahtı Konya adıyla düzenlediğimiz kutlama programlarında bu özel günün heyecanını ve büyüklüğünü yürekten yaşıyoruz. Tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu şanlı milletimizin bin yılı aşkın süreden beri devam eden kutlu yürüyüşünün daha nice yüzyıllar boyu devamı en büyük duamızdır. Bu aşkla, onların bıraktığı emaneti yeni nesillere ulaştırmak için canla başla çalışmayı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Şehrimizle ve tarihimizle gurur duyuyoruz”

Konya’nın iki asırlık başşehirliği ve sonrası ile tüm dünyayı etkileyen bir şehir olduğuna dikkat çeken Uğur İbrahim Altay, “Hazreti Mevlana ve onun yolunda yürüyenlerle oluşan aşk ve sevgi iklimi tüm dünyayı sarmış; bu kadim topraklar barışa ve kardeşliğe de başkentlik yaparak dünya tarihine silinmesi mümkün olmayan izler bırakmıştır. Bizler böyle büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Şehrimizle, tarihimizle ve o tarihi yazan ecdadımızla gurur duyuyoruz. Bu gurur tablosunun miladı Konya’nın başşehir yapıldığı 26 Haziran 1097’dir. Anadolu’yu bize vatan kılan ecdadımızı, onlara önderlik yapan sultanlarımızı ve isimsiz nice kahramanımızı rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah onlardan ebeden razı olsun” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, Anadolu coğrafyasında büyük mücadelelerle var olmanın, bugüne gelmenin ve geleceğe de devam etmenin bedeli olduğuna şahitlik ettiklerini belirterek, “Tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, sultanlarımızı rahmetle anarken o dönemin Konya’sından tüm dünyaya verilen mesajların ne derece önemli olduğunu içinde bulunduğumuz çağda dahi ihtiyacını hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, Selçuklu’nun sadece hükümet etmediğini, aynı zamanda hikmeti inşa ederek insanların aklına, fikrine, kalbine hitap ettiğini ifade ederek, “Bu bizim için çok büyük bir miras. Günümüzde de gelecekte de bu mirası yeni nesillere aktarmak anlamında da çok önemli bir istinat noktasıdır. Türk milletinin derin bir tarihi vardır. Bu tarihin taşıdığı en önemli husus imparatorluklar kurabilmesidir. Her dil imparatorluk dili olamaz, her millet imparatorluk kuramaz. İmparatorluk kuran milletlerin dili de zengin olur. Edebiyatta, sanatta, diğer alanlarda oluşturduğu kurumlarla bize bu mirası bırakan manevi büyüklerimiz Selçuklu sultanları, Selçuklu alimleri, arifleri hepsinin manevi huzurunda tazimle eğiliyoruz. Konyamızın payitahtlık yapmış olma değerini bilmemiz çok önemli. Bu anlamda büyükşehir belediyemiz başta olmak üzere katkısı sunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Tiyatrosu’nun sergilediği tiyatral gösteri ilgiyle izlendi. Programa; AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız ve Selman Özboyacı, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile akademisyenler, sanatçılar ve davetliler katıldı.