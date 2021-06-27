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Sahibinin cenazesinde köpeği tabutun başından bir an olsun ayrılmadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sahibinin cenazesinde köpeği tabutun başından bir an olsun ayrılmadı

Bursa’nın İznik ilçesinde kanserden dolayı vefat eden fırın sahibinin cenazesinde gözyaşları sel olurken, köpeği ‘Hera’ da tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

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İznik’te çok sevilen ve ilçenin en eski fırıncılarından İmdat Demircan (65) akciğer kanserinden dolayı hayatını kaybetti.

İmdat Demircan’ın evinin önünde cenaze namazı kılındı. Demircan’ın yıllardır yanında olan köpeği Hera da sahibinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı.

Hera’nın sahibi şehir mezarlığında toprağa verildi. Hera da mezarlığa kadar peşinden gitti.

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