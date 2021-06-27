Mehmet Muş: Yılbaşından bu yana 6,1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Muş, "Yılbaşından bu yana yaklaşık 4 milyar liralık kaçak eşya, 6,1 ton uyuşturucu ve 15 ton 150 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin yurda girmesini engelledik." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, programlara katılmak üzere Mersin'e geldi.

Bakan Mehmet Muş, geldiği kentte Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Muş, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına değindi.

"15 tonluk maddenin yurda girmesini engelledik''

Yılbaşından bu yana yaklaşık 4 milyar liralık kaçak eşyanın ele geçirildiğini belirten Muş, "Yılbaşından bu yana 6,1 ton uyuşturucu ve 15 ton 150 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin yurda girmesini engelledik" ifadelerine yer verdi.