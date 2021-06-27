BIST 1.392
DOLAR 8,76
EURO 10,47
ALTIN 502,07
HABER /  GÜNCEL

YKS'den çıkan gençler aşı olmaya koştu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
YKS'den çıkan gençler aşı olmaya koştu

YKS'nin ikinci aşamasını da bitiren gençler sınavların bitmesinin rahatlamasıyla aşı olmaya gittiler.

Abone ol

ANKARA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ter döken öğrenciler, sınavın ardından hastaneye gelerek koronavirüs aşısı oldu.

Başkent'te saat 10.15'te başlayan YKS'nin ikinci oturumuna giren çok sayıda öğrenci, sınavın ardından aşı olmak için Ankara Şehir Hastenesi'ne geldi. Gerekli belgeleri doldurduktan sonra sıraya giren gençler, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Aşı odaları önünde yoğunluk oluşturan öğrenciler, zorlu bir sınavdan çıkarak aşı olmaya geldiklerini ve heyecanlı olduklarını söyledi. Öğrenciler ayrıca tüm vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevularda yaş sınırının 18’e indiğini açıklamış, gençlere aşı çağrısında bulunmuştu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Yalçınkaya eşi kimdir kızı ve oğulları kimdir?
Mehmet Yalçınkaya eşi kimdir kızı ve oğulları kimdir?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Edirne'de FETÖ operasyonu 21 gözaltı
Edirne'de FETÖ operasyonu 21 gözaltı
Bakan Murat Kurum müsilajda son durumu açıkladı
Bakan Murat Kurum müsilajda son durumu açıkladı
Sivas'ta bir imam caminin bahçesine köstebekler için tuzak kurduğu sırada yaralandı
Sivas'ta bir imam caminin bahçesine köstebekler için tuzak kurduğu sırada yaralandı
Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 924. yılı kutlandı
Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 924. yılı kutlandı
Öğretmen arabasını internette satışa çıkardı yaptığı bir hatayla hayatının şokunu yaşadı
Öğretmen arabasını internette satışa çıkardı yaptığı bir hatayla hayatının şokunu yaşadı
İzmir'de konservatuvar öğrencisi ev yapımı içkiden öldü
İzmir'de konservatuvar öğrencisi ev yapımı içkiden öldü
Sahibinin cenazesinde köpeği tabutun başından bir an olsun ayrılmadı
Sahibinin cenazesinde köpeği tabutun başından bir an olsun ayrılmadı
Sinovac aşısı olanlar Delta varyantından ölmeye başladı! Acil diyerek çağrı yaptı
Sinovac aşısı olanlar Delta varyantından ölmeye başladı! Acil diyerek çağrı yaptı
Yorumlar