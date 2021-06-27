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Melek İpek yeni bir hayat için ter döktü YKS sınavına girdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Melek İpek yeni bir hayat için ter döktü YKS sınavına girdi

Kendisine işkence eden kocasının elinden onu öldürerek kurtulan Melek İpek tahliyesinin ardından üniversite sınavlarına hazırlanarak yeni bir hayat için ter döküyor.

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Antalya'da, kendisini darbeden eşini silahla öldürdükten sonra "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedilerek tahliye edilen Melek İpek, üniversite sınavına girdi.

İpek, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına katıldı.

Sınav sonrası gazetecilere açıklama yapan İpek, ikinci sınavın ilkine göre daha kolay ve güzel geçtiğini söyledi.

İstediği bölümü kazanana kadar sınava girmeye devam edeceğini belirten İpek, "Bakalım nasip, bekleyeceğim. Hedefime ulaşamazsam seneye deneyeceğim. Bu yıl çok çalışma zamanım olmadı. O yüzden seneye bir daha sınava gireceğim." dedi.

Melek İpek, ellerine kelepçe takıp kendisi darbeden servis şoförü eşi Ramazan İpek'i (32), 8 Ocak'ta av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmış ve hazırlanan iddianamede "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan İpek, "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedilerek tahliye edilmişti.

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