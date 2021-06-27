Koronavirüsün delta varyantı neden bu kadar bulaşıcı?

Başta Birleşik Krallık ve Rusya olmak üzere dünyanın birçok yerinde hızla yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantı ile ilgili yeni bir araştırma yayımlandı. Almanya'da yapılan yeni çalışmada Delta varyantının akciğer hücrelerine ulaşmada daha başarılı olduğu belirtildi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından baskın tür olarak bildirilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının virüsün diğer varyantlarına göre daha bulaşıcı olduğu açıklanmıştı.

Almanya'da yapılan yeni bir araştırmada Delta varyantının nasıl bu kadar bulaşıcı olduğuna dair sonuçlar ortaya çıktı.

Akciğer hücrelerine ulaşmada başarılı

Çalışmada koronavirüsün önceki varyantlarındaki spike proteini ile karşılaştırıldığında Delta varyantının akciğer hücrelerine ulaşmada daha başarılı olduğu ve virüs bulaşan hücreleri bir araya getirebildiği açıklandı.

BioRxiv'de yayınlanan çalışmada, "Delta varyantı ile spike proteini tarafından enfekte olan bir hücre, henüz enfekte olmamış bir komşu hücre ile birleşmeye zorlanırsa Delta varyantı virüsün yeni hücreye daha hızlı girmesine izin veriyor" ifadelerine yer verildi.