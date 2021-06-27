İnternette tartışmalara neden olan çerezler için yeni kurallar geliyor

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, internetteki çerezler konusunda çalışma başlattıklarını belirterek, "Kişisel veri işleyen uygulamalar ile sitelerle ilgili birtakım kurallar getireceğiz" dedi.

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İnternet sitelerinde sürekli karşılaşılan ve vatandaşı canından bezdiren 'çerez' ile reklamlara yeni düzenleme geliyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çerezlere ilişkin bir rapor hazırlayıp kişisel verileri işleyen uygulama ve internet sitelerine yönelik yeni kurallar getirecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonunda sunum yapan KVKK Başkanı Faruk Bilir, "Üyelerimizle geçen hafta bu konuları çalıştık ve bunları yakında kamuoyuyla paylaşacağız. 'Çerezler' dediğimiz teknik bir olay var. Adeta girdiğimiz siteler bizimle ilgili veri topluyor ama bu kanunda düzenlenmemiş bir konu. Biz, kurul olarak bir çerez raporu yayınlamak zorundayız. Bunu kimse bizden istemedi veya vatandaşımız da talep etmedi. Ancak Türkiye'de çerez dolayısıyla kişisel veri işleyen uygulamalar, internet siteleriyle ilgili birtakım kurallar öngörmekteyiz" ifadelerini kullandı.