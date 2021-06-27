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Yunanistan'dan 31 kişiyi kurtaran sığınmacıya 142 yıl hapis cezası

Yunanistan'dan 31 kişiyi kurtaran sığınmacıya 142 yıl hapis cezası

Ege denizinde insan kaçakçısının terk ettiği teknenin dümenine geçerek 31 sığınmacıyı kurtaran Somalili Muhammed Abdi Hanad'a Yunanistan'da 'göçmen kaçakçılığı' gerekçesiyle 142 yıl hapis cezası verildi.

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Yunanistan mahkemesi, Ege denizinde insan kaçakçısının terk ettiği teknenin dümenine geçerek 31 sığınmacıyı kurtaran Somalili Muhammed Abdi Hanad'a 'göçmen kaçakçılığı' gerekçesiyle 142 yıl hapis cezası verdi. Hanad, yasalara göre en az 20 yıl cezaevinde kalacak.

Avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Türk sahillerinden yola çıktıktan sonra insan kaçakçısı, bizi kaderimize terk etti. Dalgalarla boğuşurken 34 kişinin bulunduğu teknedeki iki kadın denize düştü ve gözlerimizin önünde boğuldu. Başka çarem yoktu. Hepimiz ölecektik. Dümene geçtim" dedi.

Eski Birleşmiş Milletlr (BM) yetkilisi François Crepeau, "Yunanistan, kendilerinin ve ailelerinin hayatlarını kurtarmaya çalışan sığınmacıları çok ağır hapis cezalarına çarptırıyor. Giderek yaygınlaşan bir strateji haline geldi" şeklinde konuştu.

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