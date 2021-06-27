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Türkiye'de yapılan koronavirüs aşı sayısı 47 milyon dozu geçti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'de yapılan koronavirüs aşı sayısı 47 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sayısının 47 milyon dozu geçtiğini ve 18 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 54'ünün en az bir doz aşı yaptırdığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sayısının saat 18.10 itibarıyla 47 milyon dozu geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Saat 18.10'da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 54'ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda."

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