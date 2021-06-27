Tesla güvenlik tehlikesi nedeniyle 285 bin aracını geri çağırdı

Ünlü milyarder Elon Musk'un sahibi olduğu elektrikli araç şirketi Tesla, Çin'de kullanımda olan yaklaşık 285 bin aracını geri çağıracağını bildirdi. Araçlardaki hız sabitleyici sisteminde sorun olduğunu belirten Tesla, araçların güvenlik tehlikesi oluşturabileceğini söyledi.

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Elon Musk'un sahibi olduğu Tesla, Çin'de kullanımda olan 285 bin aracını geri çağıracağını açıkladı.

Çinli yetkililer, araçlarda hız sabitlemede sorun yaşandığı belirtti. Hız sabitleme fonksiyonunun kazara devreye girebileceği aktarılırken otomobillerin aniden hızlanmasına neden olabileceği ve bu sebeple güvenlik tehlikesi oluşturabileceği aktarıldı.

Çin sosyal medya platformu Weibo'da bir mesaj yayınlayan Tesla, "Özel durumlarda potansiyel güvenlik tehlikeleri var" dedi. Tesla ayrıca geri çağırmanın Aralık 2019 ile Haziran 2021 dönemi arasında üretilen araçları kapsadığını da sözlerine ekledi.