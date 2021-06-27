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Türkiye 27 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 27 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 215 bin 294 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 409 bin 27, can kaybı 49 bin 576 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Haziran 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 215 bin 294 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 390 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 52 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 937 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 275 bin 231'e çıktı.

Toplam test sayısı 60 milyon 105 bin 441'e ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 409 bin 27, vefat sayısı 49 bin 576, ağır hasta sayısı 736 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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